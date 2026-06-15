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15 июня 2026 в 15:47

Суд вынес приговор скрывавшимся 10 лет членам архангельской ОПГ

В Архангельской области отправили в колонию двух членов ОПГ, скрывавшихся 10 лет

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Архангельский областной суд приговорил двух участников организованного преступного сообщества к 17 и 22 годам лишения свободы. Злоумышленники 10 лет находились в международном розыске, один из них при задержании убил сотрудника Росгвардии, сообщается в канале суда на платформе МАКС.

Александру Андрееву назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы <...>. Вячеславу Шелегеде в колонии строгого режима предстоит провести 17 лет, — отметили в суде.

Шелегеда был задержан в Санкт-Петербурге, а Андреева схватили на территории Устьянского района Архангельской области. Мужчины признаны виновными в преступлениях, совершенных в 2012-2014 годах в составе ОПГ «Шаманинские». Они требовали от местных бизнесменов регулярную уплату «дани» за криминальное покровительство. «Услуги» оценивались от нескольких пачек чая до 200 тыс. рублей ежемесячно.

Ранее Центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу участников ОПГ, которые обманом лишили прав на земельные участки более 500 человек. Они присвоили себе не только имущество, но и право пользования сельскохозяйственными угодьями общей площадью более 8 тыс. гектаров.

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