Служба внешней разведки РФ оценила результаты выборов в Армении Нарышкин назвал сомнительными результаты парламентских выборов в Армении

Политическая ситуация в Армении на данный момент оценивается как непростая, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, результаты парламентских выборов «в определенном смысле сомнительные».

Ранее сообщалось, что у здания Центральной избирательной комиссии Армении проходит акция протеста. Она началась на фоне объявления итогов парламентских выборов. Участники акции скандируют «Позор!» и требуют назначить новые выборы. Результаты голосования за партию «Процветающая Армения» оппозиция называет фальсификацией.