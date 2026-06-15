Командировка в Улан-Удэ обернулась исчезновением россиянки Жительница Иркутска пропала без вести во время командировки в Улан-Удэ

Жительница Иркутска прибыла в командировку в Улан-Удэ и бесследно исчезла, сообщил Telegram-канал Baza. Речь идет о 32-летней россиянке, которая занимается реализацией запчастей для спецтехники и автомобилей.

В понедельник, 8 июня, женщина приехала в столицу Бурятии по рабочим делам, после чего перестала выходить на связь. По данным источника, она планировала встретиться с конкретным человеком по долгу службы, однако в назначенное время изменила планы: села в рейсовый микроавтобус и уехала в неизвестном направлении, последний раз ее видели на остановке.

Родственники пропавшей уверяют, что раньше она никогда так себя не вела. Женщина постоянно находилась на связи с семьей и рассказывала о каждом своем шаге, однако теперь ее телефон недоступен. Поиски россиянки продолжаются уже седьмой день. К ним привлекли сотрудников полиции.

Ранее в уральском поселке Новоуткинск нашли пропавшую 16-летнюю девочку, которую разыскивали на протяжении двух суток. Вечером 11 июня она ушла из дома и прекратила выходить на связь с родными.