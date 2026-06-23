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23 июня 2026 в 11:56

Лукашенко заявил, что покинет Белоруссию на длительный срок

Лукашенко заявил о подготовке к длительной командировке за рубеж

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую встречу с российским коллегой Владимиром Путиным и длительную зарубежную командировку, отдельные вопросы подготовки к которой обсуждались в ходе доклада премьер-министра Александра Турчина главе государства, сообщает БелТА. В рамках разговора также упоминались недавние визиты председателя правительства в Узбекистан и Россию.

Ранее пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и Лукашенко в ближайшее время проведут переговоры, в ходе которых обсудят в том числе угрозы главы Украины Владимира Зеленского в адрес Минска. По его словам, встреча станет удобной площадкой для обсуждения этих и других актуальных вопросов двусторонней повестки.

До этого Лукашенко в приветствии участникам II Международного форума Союзного государства «Великое наследие — общее будущее» заявил, что сохранение исторической правды стало первостепенной задачей Белоруссии. По его словам, важно защитить ее от тех, кто переписывает историю.

Также президент республики заявил, что в непосредственной близости от Белоруссии сохраняется напряженная обстановка. Он указал, что прямым подтверждением этому служат неоднократные нарушения договоренностей со стороны ряда государств.

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