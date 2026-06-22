Лукашенко назвал первостепенную задачу Белоруссии

Сохранение исторической правды стало первостепенной задачей Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко в приветствии участникам II Международного форума Союзного государства «Великое наследие — общее будущее». По его словам, которые приводятся на сайте пресс-службы лидера, важно защитить ее от тех, кто переписывает историю.

Сегодня наша первостепенная задача — защитить историческую правду, уберечь ее от тех, кто переписывает историю, сносит памятники героям, пытается предать забвению подвиг наших отцов и дедов. Особая роль в сохранении памяти принадлежит молодежи, которой предстоит жить, трудиться в современном мире, — отметил Лукашенко.

Ранее президент республики заявил, что в непосредственной близости от Белоруссии сохраняется напряженная обстановка. Он указал, что прямым подтверждением этому служат неоднократные нарушения договоренностей со стороны ряда государств.

Также Лукашенко заявил на совещании, что ситуация к югу от границы Белоруссии остается сложной. Он подчеркнул, что белорусским военным нужно защищать южные рубежи в усиленном режиме.