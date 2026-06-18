«Пылает как никогда»: Лукашенко о ситуации к югу от границы Белоруссии

«Пылает как никогда»: Лукашенко о ситуации к югу от границы Белоруссии Лукашенко: ситуация к югу от границы Белоруссии остается напряженной

Ситуация к югу от границы Белоруссии остается напряженной, заявил на совещании президент республики Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что белорусским военным нужно защищать южную границу в усиленном режиме, передает БелТА.

Южная граница — полторы тысячи километров — пылает как никогда, — сказал Лукашенко.

Ранее он напомнил украинскому президенту Владимиру Зеленскому пословицу «Как поют, так и отпевают» в ответ на угрозы с его стороны. Лидер республики пояснил, что был вынужден отреагировать на заявления украинской стороны, которые он расценил как неуместные.

До этого президент Белоруссии заявил, что Москва и Минск идут своим путем, который определили, несмотря «на гвалт и возгласы», в том числе из-за рубежа. По его словам, внешнеполитические ведомства стран всегда в авангарде.

12 июня Лукашенко выразил мнение, что конфликты на Украине и между США и Ираном прекратятся уже в нынешнем году. Он подчеркнул, что человеческие решения являются причиной текущей нестабильности.