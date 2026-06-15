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15 июня 2026 в 11:55

«Несмотря на крики из-за рубежа»: Лукашенко обозначил курс Москвы и Минска

Лукашенко: Россия и Белоруссия идут своим обозначенным путем

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
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Россия и Белоруссия идут своим путем, который определили, несмотря «на гвалт и возгласы», в том числе из-за рубежа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По его словам, которые приводит РИА Новости, внешнеполитические ведомства стран всегда в авангарде.

Несмотря на разного рода гвалт, определенные возгласы, крики как у нас, так и у вас, особенно за рубежом, мы идем тем путем, который мы с вами определили, — сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск. В МИД России сообщили, что на переговорах планируется обсудить широкий спектр актуальных вопросов двустороннего взаимодействия и международной повестки.

До этого Лукашенко поздравил лидера РФ Владимира Путина и всех россиян с Днем России, заявив, что Россия — передовое государство и гарант справедливого мироустройства. Также глава государства подчеркнул, что белорусы и россияне на протяжении многих веков шли рядом, преодолевая испытания и достигая общих побед.

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