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22 июня 2026 в 13:43

Путин и Лукашенко готовятся к переговорам на фоне угроз Зеленского Минску

Песков: Путин и Лукашенко планируют контакты для обсуждения угроз Минску

Владимир Путин и Александр Лукашенко Владимир Путин и Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru/Алексей Даничев, РИА Новости
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ближайшее время проведут контакты, в ходе которых обсудят в том числе угрозы Владимира Зеленского в адрес Минска, сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков. По его словам, встреча станет удобной площадкой для обсуждения этих и других актуальных вопросов двусторонней повестки, передает пресс-служба Кремля в мессенджере МАКС.

Песков напомнил, что о планируемых контактах ранее упоминал и сам белорусский лидер, отметив их важность для координации позиций союзников. Представитель Кремля подчеркнул, что у России нет сомнений в способности руководства Белоруссии самостоятельно обеспечить свой суверенитет и безопасность перед лицом внешних вызовов.

Действительно, и вы знаете, что и Александр Григорьевич [Лукашенко] об этом говорил, в обозримой перспективе планируют осуществить контакты, это будет хорошая возможность для того, чтобы обсудить эти и другие вопросы, — сказал Песков.

Ранее политолог Андрей Кошкин заявил, что угрозы Зеленского в адрес Белоруссии призваны сорвать мирное урегулирование конфликта с Россией. По его мнению, Зеленский пойдет на все, чтобы не допустить окончания военных действий.

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