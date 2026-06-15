Экс-форвард сборной Испании получил 8,5 года за сексуальное насилие Футболиста Рафу Мира приговорили к 8,5 года тюрьмы за сексуальное насилие

Футболист «Эльче» Рафа Мир приговорен к 8,5 годам тюремного заключения за сексуальное насилие, сообщает Telegram-канал «Первый спорт». Бывший нападающий сборной Испании вступил в половую связь с двумя девушками на частной вечеринке в своем доме, познакомившись с ними в ночном клубе.

Сам 28-летний спортсмен настаивал на добровольности произошедшего, однако суд признал его виновным. Таким образом, он покинет места лишения свободы не ранее 2035 года. Примечательно, что в завершившемся сезоне испанской Примеры Мир забил восемь мячей — столько же, сколько Маркус Рэшфорд, Хулиан Альварес и Антони.

Ранее адвокат бывшего нападающего московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса в ходе предварительных слушаний заявил, что защита ходатайствует перед Апелляционным судом Амстердама о назначении судебно-психиатрической экспертизы футболисту. По словам защитника, у Промеса наблюдаются «серьезные личностные нарушения». Окружной суд Амстердама вынес обвинительный приговор в отношении Квинси Промеса по двум уголовным эпизодам: вооруженное нападение на кузена и незаконный оборот наркотиков.

До этого бывший футболист сборной России Федор Кудряшов попал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Спортсмена госпитализировали. Мотоцикл, за рулем которого находился Кудряшов, столкнулся с автомобилем скорой помощи. В результате происшествия спортсмен получил травму левого предплечья, отметили в агентстве.