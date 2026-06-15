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15 июня 2026 в 15:30

Экс-футболист объяснил слабую игру сборной Бразилии на старте ЧМ-2026

Масалитин: сборная Марокко выглядела не хуже Бразилии в матче на ЧМ-2026

Игроки сборной Бразилии по футболу Игроки сборной Бразилии по футболу Фото: imago-images.de/Global Look Press
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Сборная Бразилии не выглядела лучше национальной команды Марокко в первом матче на чемпионате мира — 2026, заявил NEWS.ru экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин. Он напомнил, что на предыдущем мундиале марокканцы дошли до стадии 1/2 финала.

Марокканцы на прошлом ЧМ были в полуфинале, играли в очень оборонительную игру. При перехвате мяча сразу включались фланги. Сейчас они избрали другую схему, но края все так же проявляют себя хорошо. И голевая комбинация получилась очень достойной: нападающий получил своевременный пас на ход между защитниками. На второй тайм, конечно, марокканцев не хватило, но в первом было очень достойно. По крайней мере, не было видно, что Бразилия была сильнее, — сказал Масалитин.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 стран. В первом матче ЧМ-2026 Бразилия и Марокко сыграли вничью 1:1.

Ранее экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отметил, что африканские сборные способны преподнести сюрприз на ЧМ-2026. Среди европейских команд он выделил Норвегию, в составе которой играет один из лучших нападающих современности Эрлинг Холанн.

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