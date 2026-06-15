Краматорск готовят к сдаче, порноактер из ВСУ: новости СВО к вечеру 15 июня

Минобороны РФ заметило признаки подготовки Киева к сдаче Краматорска, в плен к российским военным угодил порноактер-наркоман из ВСУ, военные эксперты заподозрили власти Украины в попытке скрыть присутствие сил НАТО на фронте наймом иностранцев. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 15 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Порноактер-наркоман угодил в ВСУ и попал в плен

Российские военнослужащие взяли в плен гражданина Украины Ивана Тузова, который ранее занимался деятельностью в порноиндустрии и вел аккаунт на платформе OnlyFans. По информации Telegram-канала «Северный ветер», пленный регулярно употреблял наркотические вещества, из-за чего сейчас сильно путается в показаниях и рассказывает вымышленные истории, однако некоторая часть его слов все же подтвердилась.

Согласно имеющимся данным, уроженец Донецка более 10 лет назад переехал жить в Польшу, где и начал строить свою специфическую карьеру. Позже Тузов в состоянии сильного опьянения избил свою девушку, из-за чего попал в польскую тюрьму, а после отбытия наказания был депортирован на Украину. На родине он долгое время пытался скрываться от мобилизации, однако в итоге его все равно призвали в ВСУ, после чего он практически сразу оказался в плену.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Каскадер и известный артист умер в зоне СВО

Telegram-канал SHOT также пишет, что каскадер Чингиз Додиев, известный по фильму «Майор Гром», умер в зоне специальной военной операции. По информации канала, он попал под обстрел на Купянском направлении при выполнении боевой задачи. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

В публикации канала говорится, что Додиев отправился на фронт добровольцем в июле 2023 года, дома у него остались жена и две дочери. Канал уточняет, что, помимо боевой работы, артист писал стихи, а до СВО профессионально занимался армейским рукопашным боем. Он выполнял сложные трюки в фильмах «Майор Гром», «Солнцепек», «Мастер и Маргарита», «Василий Теркин» и «Наш спецназ».

Новые массированные удары по целям на Украине

Российские войска в ответ на террористические атаки ВСУ нанесли массированный удар высокоточным оружием по Украине. Минобороны РФ подтвердило, что были поражены объекты оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске.

В ведомстве также отметили, что удар был нанесен по заводу «Радар», который занимался производством комплектующих для БПЛА. Кроме того, поражен цех подготовки дронов, располагавшийся на территории киностудии Довженко.

Помимо этого, военные поразили Криворожскую ТЭС в Зеленодольске Днепропетровской области. Удар был нанесен с помощью беспилотников «Герань». В Минобороны подтвердили, что электростанция использовалась в интересах ВСУ.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

ВСУ отучили запускать по пять гексакоптеров одновременно

Бойцы на Харьковском участке фронта успешно пресекли тактику ВСУ по одновременному запуску большого количества тяжелых гексакоптеров «Баба-яга». Военнослужащий с позывным Порох рассказал, что если в момент их захода на позиции в воздухе могли находиться от пяти до восьми беспилотников сразу, то теперь их число резко сократилось благодаря регулярным перехватам. По его словам, подразделению удалось эффективно нейтрализовать не только вражеские дроны, но и сопутствующую технику противника.

В свою очередь, оператор FPV-дрона с позывным Сварог уточнил, что на вверенном участке фронта ведется работа по блокированию любых полетов украинских сил с целью перерезать каналы снабжения. Из-за этого наземные робототехнические комплексы ВСУ, которые раньше подбирались близко к передовой, теперь выявляются и уничтожаются еще на подходах. Сварог добавил, что противник пытается использовать для доставки припасов исключительно гексакоптеры, однако и эта тактика из-за противодействия группы срабатывает далеко не всегда.

Киев готовит Краматорск к сдаче

Глава ДНР Денис Пушилин заметил, что власти Киева, принявшие решение вывезти население и сотрудников предприятий из Краматорска, готовятся к потере города. До этого в Минобороны России сообщили, что украинские власти с 9 июня принудительно эвакуируют семьи с детьми до 17 лет из города, а также готовят вывоз нескольких заводов.

«Так это было и на предыдущих этапах. И здесь сейчас мы видим абсолютно точно, что применяются активные попытки вывезти часть населения, часть сотрудников предприятий», — сказал Пушилин.

Денис Пушилин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

ВС РФ дожимают силы противника в Константиновке

Российские войска также уничтожают заблокированные на юго-западе Константиновки подразделения Вооруженных сил Украины. По словам Пушилина, штурмовые группы ведут активное наступление в городской черте. В Минобороны добавили, что за сутки военные освободили в Красном Лимане 35 зданий, а также уничтожили до 30 украинских солдат. В Константиновке российские бойцы освободили свыше 100 зданий и ликвидировали более 100 военных ВСУ.

Успехи российских сил в Константиновке сильно подорвали моральный дух противника. Командир штурмового батальона 1194-го полка 4-й бригады с позывным Крупный отметил, что после установления контроля над городом важно сохранить темп наступления.

«Это прямые ворота и выход уже на финишную прямую, где мы с успехом идем», — пояснил боец.

Местные жители всячески поддерживают российских военных. Командир батальона 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Крупный рассказал, что люди приносят бойцам ВС РФ продукты и воду.

Киев прикрывает присутствие сил НАТО на фронте

Под видом иностранных наемников и добровольцев в рядах ВСУ на линии боевого соприкосновения могут действовать кадровые военнослужащие стран НАТО, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Комментируя поручение президента Украины Владимира Зеленского активизировать привлечение зарубежных бойцов, аналитик пояснил, что усиление найма иностранцев вызвано дефицитом личного состава в рядах украинской армии на передовой.

По словам Марочко, заявления Киева о найме служат ширмой, которая позволяет скрывать прямое вмешательство сил НАТО в конфликт и избегать объявления войны России. Страны Альянса со своей стороны охотно отправляют солдат на Украину в попытке уберечь ВСУ от полного разгрома.

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