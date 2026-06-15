Российские военнослужащие взяли в плен гражданина Украины Ивана Тузова, который ранее занимался деятельностью в порноиндустрии и вел аккаунт на платформе OnlyFans, сообщил Telegram-канал «Северный ветер». В публикации отмечается, что пленный регулярно употреблял наркотические вещества, из-за чего сейчас сильно путается в показаниях и рассказывает вымышленные истории, однако некоторая часть его слов все же подтвердилась.

Согласно имеющимся данным, уроженец Донецка более 10 лет назад переехал жить в Польшу, где и начал строить свою специфическую карьеру. Позже Тузов в состоянии сильного опьянения избил свою девушку, из-за чего попал в польскую тюрьму, а после отбытия наказания был депортирован на Украину. На родине он долгое время пытался скрываться от мобилизации, однако в итоге его все равно призвали в ВСУ, после чего он практически сразу оказался в плену.

Ранее пленный этнический суданец Даниэль Жарков рассказал журналистам, что украинские военнослужащие на передовых позициях столкнулись с острой нехваткой продовольствия и воды. У его подразделения отсутствовала логистика, из-за чего им пришлось голодать по 10 дней и дольше.