Пушилин указал на признак подготовки Киева к потере Краматорска Пушилин: эвакуация говорит о подготовке Киева к потере Краматорска

Принявший решение вывезти население и сотрудников предприятий из Краматорска Киев готовится к потере города, заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью ИС «Вести». В воскресенье в Минобороны России сообщили, что власти с 9 июня принудительно эвакуируют семьи с детьми до 17 лет из Краматорска, а также готовят вывоз нескольких заводов.

Касаемо Краматорска и вывоза людей и предприятий. Вы знаете, это характерная особенность, которую киевский режим демонстрирует перед тем, как уже назревает потеря того или иного населенного пункта. Так это было и в предыдущие этапы. И здесь сейчас мы видим абсолютно точно, что применяются активные попытки вывезти часть населения, часть сотрудников предприятия, — сказал Пушилин.

Ранее стало известно, что власти Украины начали принудительную эвакуацию на подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной Республики — в том числе на нескольких улицах Славянска и Краматорска. Также местных жителей вывозят из населенных пунктов Беленькое, Малотарановка и Приволье.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что общие суточные потери Вооруженных сил Украины в зоне СВО составили более 1,3 тыс. военных. По данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 240 солдат, «Запада» — более 230.