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09 июня 2026 в 15:43

Украина приступила к принудительной эвакуации населения из Славянска

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Украинская сторона начала принудительную эвакуацию на подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной Республики — в том числе на нескольких улицах Славянска и Краматорска, сообщило издание «Страна». Также местных жителей вывозят из населенных пунктов Беленькое, Малотарановка и Приволье.

Также военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российские военные наносят удары по объектам ВСУ в глубоком тылу на Славянском направлении в ДНР. Такие действия направлены на разрушение логистики противника и снижение его боеспособности, подчеркивал он. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что общие суточные потери Вооруженных сил Украины в зоне СВО составили более 1,3 тыс. военных. По данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 240 солдат, «Запада» — более 230.

До этого стало известно, что десятки военнослужащих ВСУ пропали без вести в последние дни в районе Храповщины в Сумской области. По словам источника, командование предпринимает меры по усилению подразделений на фоне обстановки на указанном участке фронта.

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Славянск
эвакуации
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