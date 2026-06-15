Наступление ВС России на Харьков 15 июня: заруба в Купянске, десятки убитых

Наступление ВС России на Харьков 15 июня: заруба в Купянске, десятки убитых

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 15 июня 2026 года, как развивается «заруба» в Купянске, что происходит в районе Волчанска?

Наступление ВС России на Харьков 15 июня, десятки убитых

Российские войска ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Барановки, Казачьей Лопани, Избицкого, Бугаевки, Белого Колодезя, Митрофановки, Варваровки, Славгорода и села Уды, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

ВС РФ продвигаются в Казачьей Лопани и ближайших лесах; на Волчанском направлении — продвижение российских войск на 10 участках до 100 метров, перестрелки идут в Лосевке и лесных массивах Волчанского района, где взяты в плен два бойца 159-й мехбригады ВСУ, пишет источник.

«На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы ведут бои в лесных массивах около Петро-Ивановки. „Северяне“ продвинулись на двух участках до 500 метров», — говорится в сообщении.

Потери украинской стороны в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области за сутки составили более семи десятков человек; также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, сообщил «Северный ветер».

«На Купянском направлении увеличена зона контроля в районе Кондрашовки. ВС РФ продвигаются в Ковшаровке, закрепляются в Купянске-Узловом. На Богуславском — продвигаются и занимают новые позиции в северной части Шийковки и окрестностях населенного пункта. На Волчанском — расширяют зону контроля южнее Волчанска», — считает Telegram-канал WarGonzo.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По словам экс-депутата Рады Олега Царева, в Купянске идут городские бои, на севере от города, в районе Кондрашовки, «расширена зона контроля». В Купянске-Узловом российские операторы БПЛА поражают позиции ВСУ за Осколом, добавил политик.

«На Харьковском участке — без изменений. Наши бойцы ведут бои на прежних рубежах, продвинулись на 300 метров. Российская авиация и расчеты БПЛА работают по глубокому тылу противника», — заключил Царев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По каким целям в Харьковской области наносили удары 15 июня

За сутки по целям в Харьковской области пришлись по меньшей мере 10 ударов, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Прилеты отмечены в Лозовой и областном центре, уточнил источник.

«Харьковское направление остается одним из важнейших для ВСУ. Лозовая — крупный железнодорожный узел. Сам Харьков используется как центр ремонта техники, размещения резервов и управления войсками», — пояснил Лебедев.

В течение ночи Харьков подвергся удару с применением двух баллистических ракет «Искандер-М», добавил подпольщик. Основной эпизод, по его мнению, пришелся на Холодногорский район.

«После прилетов в районе возник пожар. По предварительной информации, поражен объект, использовавшийся как небольшой центр доукомплектования и восстановления разбитых подразделений ВСУ. Детали ущерба и характер пораженных объектов уточняются», — написал Лебедев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В Минобороны России сообщили, что нанесен массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в городах Киев, Харьков и Днепропетровск, а также военным аэродромам и территориальным центрам комплектования.

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