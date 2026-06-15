Известный каскадер из «Майора Грома» погиб в зоне СВО SHOT: каскадер Додиев из фильма «Майор Гром» погиб под обстрелом в зоне СВО

Telegram-канал SHOT пишет, что каскадер Чингиз Додиев, известный по фильму «Майор Гром», погиб в зоне специальной военной операции. По информации канала, боец попал под обстрел на Купянском направлении при выполнении боевой задачи. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

В публикации канала говорится, что Додиев отправился на фронт добровольцем в июле 2023 года, дома у него остались жена и две дочери. Канал уточняет, что, помимо боевой работы, артист писал стихи, а до СВО профессионально занимался армейским рукопашным боем.

Додиев выполнял сложные трюки в фильмах «Майор Гром», «Солнцепек», «Мастер и Маргарита», «Василий Теркин», «Наш спецназ» и других. Авторы канала пишут, что он был награжден медалями Жукова, «За боевые отличия», «За отвагу» и «Участнику СВО».

Ранее Герой России, уроженец Калмыкии Наран Очир-Горяев погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операци. Военнослужащий занимал должность заместителя командира батальона в звании старшего лейтенанта. Очир-Горяев принимал участие в прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, докладывал лидеру о взятии Северска.