Стало известно, кто из работавших с RT попал под санкции ЕС

Стало известно, кто из работавших с RT попал под санкции ЕС RT: публицист Антоновский и блогер Йост попали под санкции ЕС

Евросоюз ввел санкции против ряда журналистов и блогеров, среди них оказались, в том числе сотрудничавшие с RT, пишет соответствующее издание со ссылкой на распространенный Советом ЕС документ. Так, в списке оказались блогер Александр Йост и публицист Роман Антоновский.

Как пишет издание, также санкции ввели против работавших с RT писателя и журналиста Игоря Мальцева, военного блогера Кирилла Федорова и телеведущего Анатолия Кузичева. Колонки авторов можно прочитать в Telegram-канале «Специально для RT». В списке есть и документалист Ольга Кирий, снявшая фильм «Старобельск. Дети не должны погибать».

Ранее стало известно, что в Европейский союз ввел дополнительные санкции против России, включив в свой черный список более 80 физических лиц и организаций, в том числе из дружественных РФ государств. Новые ограничительные меры направлены на усиление давления на ключевые сектора экономик партнеров Москвы.