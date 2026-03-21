21 марта 2026 в 16:09

В Абхазии умер известный политический деятель

Общественный и политический деятель Владимир Зантариа скончался в Абхазии

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press
В Абхазии скончался известный общественный и политический деятель Владимир Зантариа, сообщили в Министерстве культуры республики. Он ушел из жизни в возрасте 72 лет в Сухуме.

Владимир Зантариа оставил после себя богатое творческое и научное наследие, которое будет жить в культуре нашей страны и навсегда останется в памяти людей. Скорбим вместе с родными и близкими, — заявил Минкульт.

Зантариа занимал пост председателя Ассоциации писателей Абхазии, затем он стал публицистом и академиком. Он оставил после себя значительное творческое и научное наследие, которое будет продолжать жить в культурной памяти страны.

Ранее на 75-м году ушел из жизни заслуженный артист Российской Федерации Дмитрий Твердохлебов. Он несколько десятилетий трудился в Московском театре оперетты. В труппу он пришел еще студентом ГИТИСа и дебютировал с большим успехом.

До этого на 90-м году жизни скончался актер Мэтт Кларк, известный по роли бармена в фильме «Назад в будущее 3», недавно он перенес сложную операцию на позвоночнике.

