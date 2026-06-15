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15 июня 2026 в 17:12

Россиянам рассказали, что нельзя делать в самолете по этикету

Эксперт по этикету Коломацкая: в самолете нельзя смотреть в экраны пассажиров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В самолете нельзя смотреть в экраны или книги других пассажиров, рассказала «Москве 24» специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая. Она отметила, что главное — уважать чужие личные границы.

Надо стараться не прижиматься к соседу, не заглядывать в экран его телефона или в книгу, обязательно предупреждать окружающих о своем передвижении: «Извините, я пройду». Молчаливо перелезать через соседа — это грубость, — рассказала Коломацкая.

Эксперт по этикету подчеркнула, что звонки и просмотр видео на полной громкости также считаются дурным тоном. По ее словам, также перед длительным нахождением с другими людьми в замкнутом пространстве необходимо заранее позаботиться о личной гигиене.

Ранее преподаватель этикета Анастасия Шведова рассказала, что в гостях не следует отодвигать тарелку с остатками еды, поскольку это считается дурным тоном. Более того, по ее словам, такой жест могут счесть оскорблением или выражением недовольства едой.

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