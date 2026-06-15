Диетолог ответила, чем полезны огурцы

Огурцы помогают сохранить молодость тканей, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» диетолог Елена Соломатина. Она подчеркнула, что влага из этих овощей делает пластичными клеточные мембраны. Кроме того, по ее словам, в них есть мягкая клетчатка, помогающая желудочно-кишечному тракту.

Организму не требуется тратить энергию, чтобы ее использовать для собственных нужд. Эта влага легко проходит в клетки, делает клеточные мембраны пластичными. Жесткие мембраны хуже пропускают питательные вещества, хуже очищают клетку. А огурец помогает сохранять молодость тканей, — пояснила Соломатина.

Также в огурцах содержится калий и магний, поделилась диетолог. Она подчеркнула, что они нужны для работы сердца и сосудов, снижения давления, снятия спазмов и расширения сосудов.

Ранее диетолог Дарья Подчиненова заявила, что употребление скоропортящихся продуктов в жаркую погоду может привести к пищевому отравлению. Она отметила, что с особой осторожностью стоит относиться к мясу, копченым и молочным продуктам.