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15 июня 2026 в 16:00

Косатки на Камчатке позировали туристам во время прогулки на лодке

Стая косаток сопровождала туристическую лодку у берегов Камчатки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Туристы, следовавшие на лодке к бухте Тихой на Камчатке, встретили стаю косаток, которые сопровождали их на протяжении всего пути, сообщил Amur Mash. Морские млекопитающие спокойно держались рядом с судном и словно специально позировали для фотографий и видеосъемки.

Косатки никуда не спешили и демонстрировали необычное для диких животных дружелюбие. Группа черно-белых хищников следовала параллельным курсом, позволяя пассажирам лодки наблюдать за ними в естественной среде обитания. Экскурсионная поездка в итоге превратилась в незапланированное сафари с близким контактом с морскими обитателями.

В МАКСе появилось видео с прогулкой косаток. Также можно увидеть горы Камчатки.

Ранее на Камчатке полицейские и охотник-дружинник застрелили медведя, который растерзал рыбака возле поселка Озерновский. Хищника обнаружили на теле мужчины, после чего его ликвидировали. Министр края по ЧС Сергей Лебедев призвал жителей соблюдать осторожность, не находиться на водоемах в темное время суток и не кормить диких животных.

До этого в Антарктиде туристы сняли на видео охоту трех косаток на пингвина. Хищники несколько минут кружили вокруг жертвы и хватали ее зубами, но пингвину удавалось вырываться. Однако в итоге животное выдохлось, и одна из косаток проглотила его.

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