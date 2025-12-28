Охоту кровожадных китов-убийц на пингвина сняли на видео

В Антарктиде три косатки устроили охоту на пингвина, этот эпизод попал на видео. Кадры были опубликованы туристом Адамом Линдеманном в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Хищники в течение нескольких минут кружили вокруг жертвы.

Пингвин пытался уворачиваться от атак. Косатки несколько раз хватали его зубами, но каждый раз ему удавалось вырваться. На записи слышны крики туристов, которые пытались поддержать пингвина словами. Однако это не помогло. В итоге животное выдохлось, и одна из косаток проглотила его.

Ранее вблизи португальского побережья стая косаток напала на частную яхту. Происшествие случилось ночью у города Назаре 1 декабря. На борту яхты находилась семья из Нидерландов, которая совершала переход из Лиссабона в Порту. Пассажиров разбудила сильная качка. Причину они поняли не сразу, но вскоре выяснилось, что на судно напали морские хищники. Косатки повредили корпус, и яхта начала наполняться водой.

До этого экипаж яхты Nova Vida попытался отпугнуть косаток с помощью уксуса. Инцидент произошел у берегов Португалии 13 сентября, когда три норвежских моряка следовали в город Синиш. По данным издания, киты-убийцы сломали руль судна, лишив его возможности управляться. Экипаж сознательно избегал использовать более агрессивные средства, которые могли бы причинить вред животным. С помощью аварийного руля яхте удалось добраться до порта Кашкайш.