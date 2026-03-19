19 марта 2026 в 18:06

«Россия была права»: Дмитриев о ситуации на мировых рынках

Дмитриев заявил, что ситуация на рынках подтверждает правоту России

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Текущая ситуация на мировых рынках доказывает, что Россия занимала верную позицию, и многие государства это осознают, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на Шестой Московской неделе моды. По его словам, интерес к РФ растет не только из-за востребованности энергоресурсов, передает ТАСС.

Во многих странах сейчас большой интерес к России. Он связан не только с тем, что наши энергоносители самые востребованные в мире, а с тем, что люди понимают позицию России, что Россия была права. Сейчас все, что происходит на рынках, в других местах показывает, что Россия была права и многие люди во многих странах понимают это и ценят, — сказал спецпредставитель президента РФ.

Ранее Дмитриев заявил, что Южную Корею интересуют поставки нефти из России, как и «всех остальных умных людей». Так он прокомментировал публикацию агентства Reuters о возможном сотрудничестве государств в этой сфере.

До этого сообщалось, что азиатские энергетические компании вынуждены массово возвращаться к использованию угля, чтобы сдержать рост расходов на электричество и избежать дефицита ресурса. Сдвиг спровоцирован военной операцией США и Израиля против Ирана.

