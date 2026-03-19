19 марта 2026 в 13:48

«Как и все остальные умные люди»: Дмитриев о поставках нефти из РФ в Сеул

Дмитриев сравнил желание Сеула получить нефть из РФ с поступками умных людей

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/ РИА «Новости»
Южную Корею интересуют поставки нефти из России, как и «всех остальных умных людей», написал в соцсети Х спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал публикацию агентства Reuters о возможном сотрудничестве государств в этой сфере.

Как и все остальные умные люди, — написал Дмитриев.

Ранее корейское издание Financial News (FN) сообщало, что причиной, по которой Южная Корея стала смотреть в сторону российской нефти, является нестабильность на Ближнем Востоке. Однако, по данным издания, до фактического заключения контрактов и возобновления поставок пока далеко. В настоящий момент Сеул лишь оценивает возможности и анализирует целесообразность такого шага для национальной промышленности.

До этого сообщалось, что азиатские энергетические компании вынуждены массово возвращаться к использованию угля, чтобы сдержать рост расходов на электричество и избежать дефицита ресурса. Сдвиг спровоцирован военной операцией США и Израиля против Ирана.

Кирилл Дмитриев
нефть
Россия
Южная Корея
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

