«Как и все остальные умные люди»: Дмитриев о поставках нефти из РФ в Сеул

Южную Корею интересуют поставки нефти из России, как и «всех остальных умных людей», написал в соцсети Х спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал публикацию агентства Reuters о возможном сотрудничестве государств в этой сфере.
Ранее корейское издание Financial News (FN) сообщало, что причиной, по которой Южная Корея стала смотреть в сторону российской нефти, является нестабильность на Ближнем Востоке. Однако, по данным издания, до фактического заключения контрактов и возобновления поставок пока далеко. В настоящий момент Сеул лишь оценивает возможности и анализирует целесообразность такого шага для национальной промышленности.
До этого сообщалось, что азиатские энергетические компании вынуждены массово возвращаться к использованию угля, чтобы сдержать рост расходов на электричество и избежать дефицита ресурса. Сдвиг спровоцирован военной операцией США и Израиля против Ирана.