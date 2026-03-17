Отказавшаяся от российской нефти азиатская страна решила передумать

Южная Корея изучает перспективу возобновления закупок нефти из России на фоне нестабильности на Ближнем Востоке, сообщает корейское издание Financial News (FN). Поводом для обсуждений стали обращения представителей нефтехимической отрасли, столкнувшихся с перебоями в поставках сырья.
В министерстве торговли, промышленности и энергетики страны пояснили, что рассматривают различные варианты поддержки компаний-потребителей. Чиновники подтвердили, что ведомство проводит консультации с бизнесом по вопросу импорта, учитывая снятие санкционных ограничений с российской нефти.
Однако, по данным издания, до фактического заключения контрактов и возобновления поставок пока далеко. В настоящий момент Сеул лишь оценивает возможности и анализирует целесообразность такого шага для национальной промышленности.
До 2022 года Россия была одним из ключевых поставщиков нефти для Южной Кореи, занимая почти 23% рынка импорта сырья. Речь шла о значительных объемах — 57,64 млн баррелей, причем российская нефть пользовалась спросом благодаря сравнительно низкой стоимости.
Ранее сообщалось, что азиатские энергетические компании вынуждены массово возвращаться к использованию угля, чтобы сдержать рост расходов на электричество и избежать дефицита ресурса. Сдвиг спровоцирован военной операцией США и Израиля против Ирана, из-за которой поставки сжиженного природного газа через Ормузский пролив практически парализованы.