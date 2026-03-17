Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 15:44

Отказавшаяся от российской нефти азиатская страна решила передумать

FN: Южная Корея рассматривает возможность возврата к покупке нефти из России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Южная Корея изучает перспективу возобновления закупок нефти из России на фоне нестабильности на Ближнем Востоке, сообщает корейское издание Financial News (FN). Поводом для обсуждений стали обращения представителей нефтехимической отрасли, столкнувшихся с перебоями в поставках сырья.

В министерстве торговли, промышленности и энергетики страны пояснили, что рассматривают различные варианты поддержки компаний-потребителей. Чиновники подтвердили, что ведомство проводит консультации с бизнесом по вопросу импорта, учитывая снятие санкционных ограничений с российской нефти.

Однако, по данным издания, до фактического заключения контрактов и возобновления поставок пока далеко. В настоящий момент Сеул лишь оценивает возможности и анализирует целесообразность такого шага для национальной промышленности.

До 2022 года Россия была одним из ключевых поставщиков нефти для Южной Кореи, занимая почти 23% рынка импорта сырья. Речь шла о значительных объемах — 57,64 млн баррелей, причем российская нефть пользовалась спросом благодаря сравнительно низкой стоимости.

Ранее сообщалось, что азиатские энергетические компании вынуждены массово возвращаться к использованию угля, чтобы сдержать рост расходов на электричество и избежать дефицита ресурса. Сдвиг спровоцирован военной операцией США и Израиля против Ирана, из-за которой поставки сжиженного природного газа через Ормузский пролив практически парализованы.

Южная Корея
нефть
Россия
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бунт в ВСУ, украинцы в «огневом мешке»: новости СВО на вечер 17 марта
Россиянам рассказали, как изменятся условия кредитования
«С Ираном шутить не стоит»: политолог об агрессии США и устойчивости режима
«Это нечестно»: решение Ирана по Ормузскому проливу возмутило Трампа
Врачи больше двух недель пытались спасти пострадавшего от удара ВСУ
Турагент посоветовала неожиданное место отдыха для пенсионеров
Нетаньяху подтвердил гибель Лариджани
Цена предсказуемости: почему инвесторы выбирают управляемые проекты
В Смольном опровергли слух об отключении интернета в Петербурге
Россия осудила внешнее давление на Кубу
Стала известна самая популярная страна у россиян на майские праздники
В Подмосковье продолжили активную работу по борьбе с паводками
Один вид ярких птиц начал петь на зеленых территориях Москвы
В Госдуме ответили латвийскому хоккеисту на негатив в сторону России
«Надо держать дистанцию»: физрук дольше года доказывает, что он не педофил
В Венгрии потребовали от ЕС и Зеленского прекратить «спектакль» с «Дружбой»
Нетаньяху жив или нет? Удары Ирана, шесть пальцев, последние новости
Представитель Лерчек раскрыл детали судебного заседания
Пользователей Starlink в Иране предупредили о жестоком наказании
Венгрия заявила о готовности бороться за российскую нефть с ЕС
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.