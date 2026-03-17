Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 14:55

Азия переходит на уголь из-за конфликта на Ближнем Востоке

Reuters: Азия переходит на уголь из-за срыва поставок СПГ по Ормузскому проливу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Азиатские энергетические компании вынуждены массово возвращаться к использованию угля, чтобы сдержать рост расходов на электричество и избежать дефицита ресурса, сообщает агентство Reuters. Сдвиг спровоцирован военной операцией США и Израиля против Ирана, из-за которой поставки сжиженного природного газа (СПГ) через Ормузский пролив практически парализованы.

В условиях, когда Катар приостановил экспорт, а спотовые цены на газ взлетели до трехлетнего максимума, такие страны, как Бангладеш, Пакистан, Филиппины и Вьетнам, начали экстренно наращивать угольную генерацию и импорт этого вида топлива. Ситуация вынуждает даже технологически продвинутые страны, такие как Южная Корея и Япония, снимать ограничения на работу угольных станций и увеличивать долю атомной энергии.

Для развивающихся экономик Южной Азии энергетический кризис стал настоящим ударом по финансовой стабильности. Председатель Summit Group Азиз Хан подчеркнул в беседе с Reuters, что из-за резкого подорожания ресурсов компаниям становится невозможно компенсировать затраты.

Вы ломаете хребет экономики более бедных стран, — пожаловался Хан.

Аналитики прогнозируют, что если конфликт затянется, спрос на газ в Азии в 2026 году сократится вдвое по сравнению с первоначальными ожиданиями, открывая еще больше возможностей для угля и возобновляемых источников энергии.

Азия
уголь
Ближний Восток
СПГ
газ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Премьерные показы спектакля «Вишневый сад» состоятся в театре «Модерн»
Жителям одного города отключат мобильный интернет в целях безопасности
Нетаньяху с улыбкой отдал приказ об убийстве ряда иранских чиновников
Стала известна судьба пропавшего в Москве актера из «Бумера»
Политолог предрек незавидную участь Нетаньяху в случае проигрыша Израиля
Психолог ответила, когда прививать детям финансовую грамотность
ООН сделала страшный прогноз о голоде
Истребители Су-30СМ2 показали, на что способны в воздухе
Магадан содрогнулся от серии подземных толчков
«Осторожно»: дипломаты РФ поставили ЕС перед неудобным фактом о санкциях
Пять причин для страха: почему Европа боится и ненавидит Трампа
В Госдуме призвали к амнистии части осужденных женщин
Россиянам напомнили о последствиях сидячей работы
Азия переходит на уголь из-за конфликта на Ближнем Востоке
Обгоревшие суда попали на фото после попытки прорыва через Ормузский пролив
Цены на нефть взлетели вверх после новых ударов по ОАЭ
Пашинян пожаловался на отсутствие специалистов для лунной программы Армении
В Госдуме анонсировали скорое лицензирование оборота вейпов
Володин раскрыл роль Путина в украинском кризисе
Молодая жительница Кузбасса похитила выручку в магазине ради лечения собаки
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.