Азия переходит на уголь из-за конфликта на Ближнем Востоке Reuters: Азия переходит на уголь из-за срыва поставок СПГ по Ормузскому проливу

Азиатские энергетические компании вынуждены массово возвращаться к использованию угля, чтобы сдержать рост расходов на электричество и избежать дефицита ресурса, сообщает агентство Reuters. Сдвиг спровоцирован военной операцией США и Израиля против Ирана, из-за которой поставки сжиженного природного газа (СПГ) через Ормузский пролив практически парализованы.

В условиях, когда Катар приостановил экспорт, а спотовые цены на газ взлетели до трехлетнего максимума, такие страны, как Бангладеш, Пакистан, Филиппины и Вьетнам, начали экстренно наращивать угольную генерацию и импорт этого вида топлива. Ситуация вынуждает даже технологически продвинутые страны, такие как Южная Корея и Япония, снимать ограничения на работу угольных станций и увеличивать долю атомной энергии.

Для развивающихся экономик Южной Азии энергетический кризис стал настоящим ударом по финансовой стабильности. Председатель Summit Group Азиз Хан подчеркнул в беседе с Reuters, что из-за резкого подорожания ресурсов компаниям становится невозможно компенсировать затраты.

Вы ломаете хребет экономики более бедных стран, — пожаловался Хан.

Аналитики прогнозируют, что если конфликт затянется, спрос на газ в Азии в 2026 году сократится вдвое по сравнению с первоначальными ожиданиями, открывая еще больше возможностей для угля и возобновляемых источников энергии.