На Западе узнали о тайных переговорах индийского бизнеса с Россией

На Западе узнали о тайных переговорах индийского бизнеса с Россией Reuters: Индия нацелена нарастить закупки угля и никеля из России

Индийские компании SAIL и NMDC ведут переговоры с Россией об увеличении поставок коксующегося (металлургического) угля, пишет Reuters со ссылкой на анонимные источники. Кроме того, Нью-Дели проявляет заинтересованность в расширении импорта российского никеля.

По информации агентства, в мае Индия направила делегацию в Россию для проведения предварительных консультаций. Встречи проходили с представителями правительства и промышленных кругов.

Один из собеседников Reuters на условиях анонимности рассказал, что обе компании изучают возможности закупки сырья и ведут переговоры с российской стороной. Он также добавил, что SAIL уже создала внутреннюю комиссию для детальной проработки этого вопроса.

Источники уточнили, что первоначальные контакты по поводу увеличения импорта никеля состоялись еще в апреле. Переговоры прошли в Нью-Дели между российской и индийской сторонами. Министерство стали Индии, компании SAIL и NMDC, а также Министерство энергетики России не ответили на запрос Reuters.

Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сообщила, что Евросоюз в рамках нового пакета антироссийских санкций введет экспортные ограничения против компаний из КНР, Турции, Киргизии, Казахстана, ОАЭ и Индии. По ее словам, в общей сложности речь идет об ограничениях против 50 компаний.