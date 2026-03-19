19 марта 2026 в 18:15

ЦБ России продлил лимиты на переводы нерезидентов со счетов брокеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Центральный банк России принял решение продлить ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих, сообщила пресс-служба регулятора. Так подчеркнули, что мера нужна для поддержания финансовой стабильности.

В соответствии с указом президента Российской Федерации упомянутые ограничения не распространяются на возврат за рубеж иностранными инвесторами (иностранными лицами, действующими в их интересах), которые вкладываются в российский финансовый рынок, средств, учитываемых на счетах типа «Ин» у российских брокеров и доверительных управляющих, — сказано в сообщении.

Ранее в ЦБ сообщили, что средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших российских банках по итогам первой декады марта снизилась до 13,87% годовых. Показатель заметно отстал от текущего уровня ключевой ставки.

До этого в регуляторе пообещали запустить единую базу данных пластиковых карт через два года. Там развеяли опасения граждан касательно сохранности конфиденциальной информации. Новый цифровой инструмент, запуск которого намечен на 2027 год, необходим для прозрачного учета всех платежных средств, оформленных на имя одного гражданина в разных кредитных организациях.

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

