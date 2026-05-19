Диетолог рассказала, как легко выстроить здоровое питание Диетолог Королева призвала приучить себя к четырем или пяти приемам пищи

Тем, кто хочет соблюдать принципы здорового питания, рекомендуется приучить себя к четырем или пяти приемам пищи, заявила диетолог «Радио 1» Маргарита Королева. По ее словам, рацион должен быть разнообразным и сбалансированным.

Питание действительно должно быть дробным: четыре-пять приемов пищи — это обязательный режим. После 19:00 мы не едим. Могут быть и перекусы, особенно когда человек поздно заканчивает. Перекус вечером может быть, но он должен быть лаконичным, — отметила Королева.

Она подчеркнула, что в идеале один и тот же продукт не должен появляться на столе чаще двух раз в неделю. Врач также посоветовала регулярно чередовать около четырех-пяти видов зерновых.

Ранее диетолог Антон Поляков заявил, что настоящий голод в отличие от ложного вызывает неприятные ощущения в области желудка, в том числе спазмы. По его словам, это ощущение возникает из-за дефицита энергии — белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов в организме.