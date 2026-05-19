Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 15:48

«Украина заканчивается»: в ГД уличили Запад в поисках «идиотов» в Латвии

Картаполов: Запад втягивает Латвию в конфликт на Украине в поиске новых жертв

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов
Вовлечение Латвии в конфликт на Украине — один из вариантов Запада, который ищет новых жертв, так как сама Украина «заканчивается», заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. В этом случае Рига станет агрессором по отношению к России, подчеркнул депутат.

Это один из вариантов, который Запад отрабатывал, им нужны новые жертвы, потому что Украина заканчивается, нужны новые идиоты, вот нашли латышей, — отметил парламентарий.

Ранее в Службе внешней разведки России сообщили, что координаты центров принятия решений на территории Латвии хорошо известны. В ведомстве предостерегли прибалтийскую страну от помощи при ударах ВСУ. В СВР подчеркнули, что членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от возмездия.

Политолог Александр Перенджиев между тем допустил, что Россия может атаковать военные объекты стран Балтии в ответ на удары дронов с их территории. По его словам, у разведки уже есть данные, на каких именно базах располагаются бойцы ВСУ.

