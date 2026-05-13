День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 12:31

В Госдуме заявили, что «Сармат» дал России колоссальную фору

Картаполов: ракета «Сармат» дает России фору перед другими странами в 10–20 лет

Испытательный пуск ракетного комплекса «Сармат» Испытательный пуск ракетного комплекса «Сармат» Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Новейшая российская ракета «Сармат» обеспечивает стране преимущество перед другими государствами на 10–20 лет, заявил в комментарии Telegram-каналу SHOT глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, комплекс способен преодолевать любые существующие и перспективные системы противовоздушной обороны.

Как отметил парламентарий, среди ключевых особенностей «Сармата» — высокая мощность и отсутствие ограничений по дальности применения. При этом основным вооружением комплекса являются ядерные блоки.

Поэтому пусть думают, — добавил Картаполов.

Ранее были опубликованы уникальные кадры испытаний новейшего стратегического комплекса «Сармат». Президент России Владимир Путин заслушал доклад командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева об успешном пуске ракеты.

Путин отметил, что ракета «Сармат» будет поставлена на боевое дежурство в конце 2026 года. Дальность его применения может быть свыше 35 тыс. километров, отметил глава государства.

Власть
Госдума
Андрей Картаполов
Сармат
ракетные пуски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Телеведущую спасли от передозировки успокоительными
Москвичка «убила» мужа из-за алиментов
В Госдуме высказались о введении обязательного экзамена по истории в школах
Российские войска разнесли отряд «Кракена» в зоне СВО
На Западе нашли виновного в отказе ЕС принять Украину
Диетолог предупредила об опасности вакуумации
Более 700 шкурок соболя и куницы нашли в посылках на почте
Талибы прибыли в Россию с важным визитом
Массированный налет сотен дронов ВСУ разбился о российскую систему ПВО
Биолог напомнил, как эффективно защитить питомцев от клещей
В Брянском районе ранены два мирных жителя
Российские войска выполнили важную задачу на территории Украины
Умерла звезда советского фильма «Вкус хлеба»
Автолюбителям рассказали, какие элементы чаще выходят из строя в межсезонье
Дмитриев рассказал, на что закрывают глаза европолитики в вопросе Украины
Измельчивший тело жены в блендере мужчина получил пожизненный срок
Психолог ответила, как правильно готовиться к экзаменам
Мирные россияне погибли при ударах беспилотников ВСУ
Россиянам рассказали, выгодно ли сейчас инвестировать в недвижимость
Володин намекнул на ужесточение контроля за мигрантами
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.