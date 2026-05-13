В Госдуме заявили, что «Сармат» дал России колоссальную фору Картаполов: ракета «Сармат» дает России фору перед другими странами в 10–20 лет

Новейшая российская ракета «Сармат» обеспечивает стране преимущество перед другими государствами на 10–20 лет, заявил в комментарии Telegram-каналу SHOT глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, комплекс способен преодолевать любые существующие и перспективные системы противовоздушной обороны.

Как отметил парламентарий, среди ключевых особенностей «Сармата» — высокая мощность и отсутствие ограничений по дальности применения. При этом основным вооружением комплекса являются ядерные блоки.

Поэтому пусть думают, — добавил Картаполов.

Ранее были опубликованы уникальные кадры испытаний новейшего стратегического комплекса «Сармат». Президент России Владимир Путин заслушал доклад командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева об успешном пуске ракеты.

Путин отметил, что ракета «Сармат» будет поставлена на боевое дежурство в конце 2026 года. Дальность его применения может быть свыше 35 тыс. километров, отметил глава государства.