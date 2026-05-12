Путин отметил создание в России ракетных комплексов, не имеющих аналогов

В России созданы и продолжают совершенствоваться перспективные ракетные комплексы, не имеющие аналогов ни у одной другой державы мира, заявил президент Владимир Путин. По его словам, интенсивные работы по совершенствованию сил сдерживания и переоснащению стратегических ядерных сил не прекращаются в стране начиная с 2000-х годов.

Глава государства напомнил, что после выхода Соединенных Штатов из Договора по противоракетной обороне в 2002 году Россия была вынуждена незамедлительно заняться обеспечением собственной стратегической безопасности в условиях новой реальности.

Именно поэтому, это еще раз подчеркиваю, в России были начаты работы по созданию перспективных комплексов не имеющих мировых аналогов, обеспечивающих гарантированное преодоление существующих и перспективных систем противоракетной обороны, — указал он.

Ранее в Сети появились уникальные кадры успешных испытаний новейшего стратегического комплекса «Сармат», подтверждающие его высокую эффективность. Новая ракета способна нести суммарный боезаряд огромной мощности, что делает ее ключевым элементом системы национального сдерживания.