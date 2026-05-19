19 мая 2026 в 16:28

Экс-нардеп ответил, снизят ли возраст мобилизации на Украине

Экс-нардеп Олейник назвал неизбежным снижение возраста мобилизации на Украине

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Украина неизбежно столкнется со снижением возрастного порога для мобилизации, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, Киев уже начал обсуждать этот вопрос, поскольку ВСУ испытывают острую нехватку личного состава.

Украинское правительство потихоньку качает тему снижения возраста мобилизации, потому что личного состава не хватает. Вариантов у Украины для пополнения рядов ВСУ два: выловить тех, кто за границей, но это сложно. И второй — набрать людей внутри страны через снижение мобилизационного возраста. Это не коснется детей украинской элиты, только простых парней. Поэтому, я думаю, украинские власти подразумевают, что придется принимать это решение, ибо выделили €90 млрд (около 7,8 трлн рублей), а от Киева требуют одного: искать людей для продолжения конфликта с Россией, — высказался Олейник.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Павел Палиса заявил, что решение о снижении возраста мобилизации в стране зависит от обстановки на фронте. По его мнению, сейчас этот шаг не требуется.

Максим Кирсанов
Александрина Гуловская
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

