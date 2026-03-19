19 марта 2026 в 17:56

Украинскому генералу запретили въезд в Венгрию после угроз Орбану

Правительство Венгрии закрыло въезд на территорию страны и во всю Шенгенскую зону генералу СБУ в отставке Григорию Омельченко, а также еще двоим гражданам Украины, сообщил глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш. Ограничительные меры приняты в ответ на публичные угрозы и личные оскорбления в адрес премьер-министра страны Виктора Орбана и членов его семьи.

Помимо генерала, под санкции попали украинский майор по фамилии Карась и политолог Борис Тизенгаузен, которых Будапешт обвиняет в нарушении принципов международного правопорядка. Венгерские власти подчеркнули, что подобные агрессивные действия со стороны иностранных граждан недопустимы в рамках современного политического диалога.

Это не соответствует европейским нормам, поэтому им должен быть запрещен въезд в Венгрию и в Европу. Правительство примет для этого соответствующие меры, — добавил Гуйяш.

Ранее Орбан заявил, что получил угрозы от президента Украины Владимира Зеленского и расценивает их как запугивание всей Венгрии. Он призвал немедленно прекратить подобные действия, подчеркнув, что Киев не сможет достичь своих целей в отношениях с Будапештом посредством шантажа.

