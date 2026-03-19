«Ее возможности неисчерпаемы»: Тарасова о возвращении Валиевой на лед Тарасова заявила, что с интересом ждет возвращения Валиевой на лед

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с «Чемпионатом» заявила, что с интересом ждет возвращения Камилы Валиевой на лед. Спортсменка примет участие в Кубке Первого канала, который состоится 21 и 22 марта в Санкт-Петербурге.

Если она катается, наверняка уже находится в хорошей форме. Очень интересно. Я очень положительно отношусь к тому, что она собирается выступать. Камила — очень талантливый человек. Ее возможности неисчерпаемы, — сказала Тарасова.

Валиева отбыла дисквалификацию за допинг и возобновила карьеру. В начале года она выступила на чемпионате России по прыжкам. 1 октября стало известно, что Валиева будет тренироваться под руководством тренера Светланы Соколовской в школе Навки.

До допинг-скандала спортсменка обучалась в группе Этери Тутберидзе. Валиева трогательно попрощалась с тренером, вручив ей букет цветов.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина пожелала Валиевой успехов в намерении вернуться в большой спорт. Спортсменка, также возобновлявшая карьеру после перерыва, подчеркнула, что в современной одиночной дисциплине данный процесс уже значительно сложнее.