Валиева сделала заявление насчет возвращения в большой спорт Валиева сообщила, что примет участие в Кубке Первого канала и ЧР по прыжкам

Фигуристка Камила Валиева объявила о возвращении на соревновательный лед, сообщив об участии в Кубке Первого канала и чемпионате России по прыжкам. В своем Telegram-канале она рассказала, что ждет момента, когда вновь почувствует спортивный азарт.

Друзья, у меня для вас новость — я возвращаюсь на большой лед. Конечно, очень волнуюсь, но гораздо сильнее жду момента, когда снова почувствую соревновательный азарт на чемпионате России по прыжкам, — написала она.

Валиева также поблагодарила поклонников, назвав их любовь и поддержку главным источником мотивации для возвращения. Свою новую программу спортсменка впервые покажет на Кубке Первого канала, который пройдет с 18 по 23 марта. Чемпионат России по прыжкам состоится в Москве с 31 января по 1 февраля.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина пожелала фигуристкам Валиевой и Александре Трусовой успехов в их намерении вернуться в большой спорт. Спортсменка, также возобновлявшая карьеру после перерыва, подчеркнула, что в современной одиночной дисциплине данный процесс уже значительно сложнее.