02 марта 2026 в 06:55

Центр Ирана содрогнулся от мощных взрывов

Al Hadath: мощные взрывы прогремели в иранских городах Исфахан и Йезд

Центр Тегерана, Иран, во время 40-дневного траура, объявленного после сообщения о смерти верховного лидера аятоллы Али Хаменеи Центр Тегерана, Иран, во время 40-дневного траура, объявленного после сообщения о смерти верховного лидера аятоллы Али Хаменеи Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
Центральная часть Ирана содрогнулась от серии мощных взрывов. По данным телеканала Al Hadath и портала Worldsource24, удары пришлись по городам Исфахан, Йезд и столице Тегеран.

Недавно в Тегеране произошел взрыв. Сейчас поступают сообщения о взрывах также в городах Исфахан и Йезд, — говорится в сообщении журналистов.

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала. Причины взрывов на данный момент не установлены. Исфахан уже становился целью атак: там расположены важные для обороны объекты Ирана и военные заводы. Йезд — крупный исторический и промышленный центр, где также могут находиться стратегические объекты.

Взрывы произошли на фоне продолжающейся эскалации между Ираном, США и Израилем. С 28 февраля Тель-Авив и Вашингтон наносят массированные удары по иранским городам в ответ на якобы исходящую от Тегерана угрозу. Иран, в свою очередь, атакует американские базы в регионе и территорию Израиля.

Ранее сообщалось, что в результате атак Соединенных Штатов и Израиля на Иран погибли около 170 учащихся и педагогов. Министерство просвещения страны проинформировало, что большая часть жертв пришлась на удар по начальной школе для девочек в городском округе Минаб, где погибли более 160 человек.

