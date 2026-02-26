Шерегеш получил новый статус

Власти Кузбасса переименовали Шерегеш в «город-курорт» Шерегеш, сообщает «Сiбдепо». Новое название занесут в генплан в ближайшее время.

Сообщается, что, помимо статуса, город также получил обновленный план развития. В Шерегеше в ближайшие годы пройдет масштабная реконструкция.

В планы по благоустройству города занесли строительство аэропорта «Шерегеш». К началу возведения воздушной гавани в регионе приступят после того, как будут готовы документы на экспертизу по плану аэропорта.

Ранее глава Сочи Андрей Прошунин рассказал, что город, получив статус уровня федерального значения, теперь может усилить вес федеральных программ, в которые будет входить. Он подчеркнул, что основной акцент будет сделан на санаторно-курортной отрасли.