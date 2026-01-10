Атака США на Венесуэлу
10 января 2026 в 19:06

На Шерегеше закрылся бар, где отравились туристы

Бар Grelka на горнолыжном курорте Шерегеш временно закрылся из-за отравлений

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Бар Grelka на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области приостановил работу, об этом сообщили в Telegram-канале заведения. Это связано с сообщениями о массовых отравлениях среди отдыхающих.

Grelka временно приостанавливает работу. Мы видим обращения гостей и относимся к ним максимально серьезно. Принято решение приостановить работу бара минимум на семь дней, чтобы провести профилактические мероприятия и дополнительные проверки, — говорится в сообщении.

Шерегеш — один из самых известных горнолыжных курортов Сибири. За сезон 2024–2025 годов его посетили более 2,5 млн туристов со всей России.

Ранее сообщалось, что в Шерегеше зафиксирована массовая вспышка ротавирусной инфекции. Десятки туристов, включая детей, пожаловались на боли в животе и температуру. Некоторые связывали свое недомогание с посещением бара на улице Снежной. Представители заведения ранее отрицали причастность к вспышке инфекции и ссылались на эпидемию на всем курорте.

До этого в Подмосковье была зафиксирована вспышка ботулизма, вызванная употреблением конины. Некачественное мясо было закуплено в Костромской области и использовано для приготовления пищи 4 января. В результате пострадали восемь человек, среди которых были четверо подростков. Все пострадавшие были госпитализированы.

