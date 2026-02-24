Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 18:34

В Госдуме захотели «скостить» срок банкротам

В Госдуме предложили сократить срок оспаривания сделок граждан в банкротстве

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий сократить с трех лет до одного года срок, в течение которого сделки гражданина могут быть оспорены при его банкротстве. По мнению инициатора проекта, депутата Михаил Делягина, это позволит стабилизировать рынок недвижимости.

Для стабилизации рынка недвижимости и избавления граждан от избыточных опасений срок признания недействительными сделок физического лица безо всяких негативных последствий можно сократить до одного года перед его банкротством, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее Делягин заявил, что ипотечным заемщикам следует выплачивать компенсацию в случае их банкротства. Соответствующее обращение он направил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, По его словам, таким заемщикам нужно возвращать половину средств, уплаченных за все время кредита.

До этого Набиуллина заявляла, что ипотечное кредитование станет по-настоящему доступным для широких слоев населения только после устойчивого замедления инфляции. По ее словам, это является важнейшим фактором.

Госдума
суды
банкротства
сделки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Итальянка порезала мужа из-за отмененного пенальти «Наполи»
Росатом и Белоруссия готовят ядерную «революцию»
Дуров ответил на «свое» уголовное дело
МИД России отменил свои рекомендации по одной латиноамериканской стране
Энергетик оценил вероятность подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков
Фон дер Ляйен поставила Киеву задачу по российской нефти
В Словакии обвинили Киев в затягивании восстановления транзита нефти
Модель и звезда мема про Bentley дебютировала на показе в Лондоне
Самолет с 179 людьми загорелся в воздухе и подпалил аэропорт
Студент поджег полицейский автомобиль по указке мошенников
Жители приграничья пострадали от удара дрона ВСУ по машине
В Госдуме захотели «скостить» срок банкротам
Ученые выяснили неочевидную причину проблем с полостью рта
На Бали похищен скамер — сын украинского авторитета: кто он — подробности
Хинштейн рассказал, как увековечат память защитников Курской области
Стало известно, чем наградили дворника за спасение ребенка
Удушающее пекло и жара до +35? Погода в Москве в начале июня: чего ждать
Адвокат раскрыл новые подробности суда над российским археологом в Польше
Полковник раскрыл, кто мечтает подорвать «Турецкий» и «Голубой» потоки
США захватили «беглый» нефтяной танкер в Индийском океане
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.