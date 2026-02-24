В Госдуме захотели «скостить» срок банкротам

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий сократить с трех лет до одного года срок, в течение которого сделки гражданина могут быть оспорены при его банкротстве. По мнению инициатора проекта, депутата Михаил Делягина, это позволит стабилизировать рынок недвижимости.

Для стабилизации рынка недвижимости и избавления граждан от избыточных опасений срок признания недействительными сделок физического лица безо всяких негативных последствий можно сократить до одного года перед его банкротством, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее Делягин заявил, что ипотечным заемщикам следует выплачивать компенсацию в случае их банкротства. Соответствующее обращение он направил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, По его словам, таким заемщикам нужно возвращать половину средств, уплаченных за все время кредита.

До этого Набиуллина заявляла, что ипотечное кредитование станет по-настоящему доступным для широких слоев населения только после устойчивого замедления инфляции. По ее словам, это является важнейшим фактором.