В Госдуме выступили с неожиданным предложением по ипотеке

Ипотечным заемщикам следует выплачивать компенсацию в случае их банкротства, предложил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Соответствующее обращение он направил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, передает ТАСС. По его словам, таким заемщикам нужно возвращать половину средств, уплаченных за все время кредита.

Прошу высказать ваше отношение к предложению обязать банки-кредиторы в случае банкротства ипотечных заемщиков выплачивать им в качестве компенсации половину средств, ранее уплаченных ими за все время обслуживания и погашения ипотечного кредита, — говорится в обращении.

Парламентарий считает, что проблема банкротства становится все более острой и даже добросовестные заемщики могут лишиться всего. Он отметил, что такая мера позволит людям «не остаться на улице» после потери жилья и оздоровит социально-психологическую обстановку в обществе.

Ранее Набиуллина заявляла, что ипотечное кредитование станет по-настоящему доступным для широких слоев населения только после устойчивого замедления инфляции. По ее словам, это является важнейшим фактором.