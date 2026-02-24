Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 18:44

Самолет с 179 людьми загорелся в воздухе и подпалил аэропорт

В аэропорту США загоревшийся Boeing поджег взлетную полосу при посадке

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press
В аэропорту американского города Саванна произошел пожар из-за загоревшегося двигателя самолета Delta Airlines, сообщает The New York Post. Инцидент случился с Boeing 737-900, выполнявшим рейс в Атланту.

Как пишет издание, экипаж доложил о возгорании левого двигателя сразу после взлета и принял решение вернуться. Лайнер с 179 пассажирами на борту благополучно совершил экстренную посадку в аэропорту вылета. Однако после приземления огонь перекинулся на траву вдоль рулежной дорожки — пламя охватило значительный участок. На место оперативно прибыли пожарные и спасательные службы.

В авиакомпании заявили, что после остановки судна пассажиры покинули салон в штатном режиме. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее во время взлета самолета Boeing 737 авиакомпании Batik Air три пассажирских кресла в ряду оторвались от креплений и упали вместе с мужчиной, который на них сидел. Пассажир не пострадал. Бортпроводники быстро пересадили его на другое свободное место. Авиакомпания начала внутреннее расследование.

США
самолеты
аэропорты
пожары
