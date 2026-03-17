Россиянин попытался продать иностранцу детали боевых самолетов

Житель России попытался продать иностранцу детали, применяемые на вертолетах семейства Ми и боевых самолетах МиГ, сообщил ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Среди элементов — средства пассивной защиты от ракет, патроны для боевых пушек и блоки управлениями противотанковыми ракетами.

В ведомстве уточнили, что 71-летнего мужчину поймали с поличным в момент получения денег. Его приговорили к пяти годам колонии условно и штрафу в размере 300 тыс. рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге был задержан местный житель по подозрению в незаконном экспорте компонентов авиадвигателей. Мужчина продавал за границу составные части двигателей РД-33. Эти детали используются на военных самолетах типа МиГ. Против задержанного было возбуждено уголовное дело.

До этого в Крыму задержали агента украинских спецслужб, собиравшего информацию о системе воздушного прикрытия стратегически важных объектов. Против него было возбуждено уголовное дело о государственной измене, подозреваемый заключен под стражу.