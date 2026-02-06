Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 13:09

Россиянина задержали за продажу иностранцам деталей для авиадвигателей

УФСБ по Петербургу заявило о задержании местного жителя за продажу частей РД-33

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Санкт-Петербурге задержан местный житель по подозрению в незаконном экспорте компонентов авиадвигателей, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по городу и Ленобласти. По данным ведомства, мужчина продавал за границу составные части двигателей РД-33, которые используются на военных самолетах типа МиГ, передает ТАСС.

В ФСБ уточнили, что подозреваемый, уроженец Львовской области, размещал соответствующие объявления в Сети. Реализуемые им товары относятся к продукции военного и двойного назначения, экспорт которой строго контролируется государством.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье о незаконном экспорте товаров и технологий, которые могут быть использованы при создании вооружений. В настоящее время следственные действия по данному делу продолжаются.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали 48-летнего жителя Хабаровского края по подозрению в государственной измене и шпионаже в пользу Украины. По данным следствия, он собирал информацию об участниках специальной военной операции и оборонительных объектах воинских частей в регионе.

