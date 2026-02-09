Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 11:47

В подполье рассказали об уничтожении ПЗРК Patriot под Киевом

Координатор подполья Лебедев: под Киевом уничтожены ПЗРК Patriot

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В результате удара по военной авиабазе в городе Васильков Киевской области уничтожены зенитно-ракетный комплекс Patriot, два военных самолета и пункт подготовки пилотов, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, на территории объекта произошли взрывы и возник пожар. Минобороны России эту информацию не комментировали.

В районе авиабазы зафиксированы мощные взрывы, после чего возник крупный очаг пожара. По предварительным данным, уничтожены как минимум два самолета, поражен пункт подготовки летного состава, выведена из строя минимум одна система ПВО Patriot, — сказал Лебедев.

Он отметил, что авиабаза в Василькове относится к ключевым военным авиационным узлам в центральной части Украины. По его словам, объект используют для подготовки и переобучения пилотов, в том числе для эксплуатации западных самолетов, а также в качестве аэродрома «подскока» и рассредоточения авиации.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия больше не сможет предоставлять Киеву системы ПВО Patriot. По его словам, страна сама нуждается в них. Писториус отметил, что Германия и без того сделала «непропорционально много» для Украины в сфере противовоздушной обороны. Она передала ВСУ две трети таких ракетных комплексов, напомнил он.

ЗРК Patriot
военные самолёты
Киевская область
Украина
подполье
Сергей Лебедев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Искандеры» уничтожили важную цель под Киевом: удары по Украине 9 февраля
В Петербурге местная жительница зарезала мужа ножом
Юрист напомнил, в каких случаях дачникам грозит штраф за склад на участке
В Минобороны России назвали потери ВСУ за сутки
Школьник получил перелом после удара в спину
Заседание по делу блогера Лерчек неожиданно перенесли
Маркетплейсы ответили на призывы приравнять их к супермаркетам
Житель Саратова украл велосипед у курьера
Магнитные бури сегодня, 9 февраля: что завтра, мигрени, скачки давления
Онищенко оценил необходимость повторной вакцинации от гриппа
Американист оценил перспективу нормализации отношений России и США
«Решил срезать»: Панжинский осудил французского лыжника за нарушение правил
В Кремле объяснили, что такое «дух Анкориджа»
Песков заявил об отсутствии ясности по активам для фонда Совета мира
«Москва такая многоликая»: Путин примет с докладом Собянина
«Удушающие приемы со стороны США»: Песков подтвердил попытки помочь Кубе
В Кремле высказались об участии России в Совете мира
Песков назвал критической ситуацию с топливом на Кубе
Назван город, освобождение которого может остановить обстрелы Белгорода
Песков рассказал о договоренностях Путина и Трампа на Аляске
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.