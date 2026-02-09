В подполье рассказали об уничтожении ПЗРК Patriot под Киевом Координатор подполья Лебедев: под Киевом уничтожены ПЗРК Patriot

В результате удара по военной авиабазе в городе Васильков Киевской области уничтожены зенитно-ракетный комплекс Patriot, два военных самолета и пункт подготовки пилотов, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, на территории объекта произошли взрывы и возник пожар. Минобороны России эту информацию не комментировали.

В районе авиабазы зафиксированы мощные взрывы, после чего возник крупный очаг пожара. По предварительным данным, уничтожены как минимум два самолета, поражен пункт подготовки летного состава, выведена из строя минимум одна система ПВО Patriot, — сказал Лебедев.

Он отметил, что авиабаза в Василькове относится к ключевым военным авиационным узлам в центральной части Украины. По его словам, объект используют для подготовки и переобучения пилотов, в том числе для эксплуатации западных самолетов, а также в качестве аэродрома «подскока» и рассредоточения авиации.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия больше не сможет предоставлять Киеву системы ПВО Patriot. По его словам, страна сама нуждается в них. Писториус отметил, что Германия и без того сделала «непропорционально много» для Украины в сфере противовоздушной обороны. Она передала ВСУ две трети таких ракетных комплексов, напомнил он.