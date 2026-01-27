Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 01:32

В ФРГ заявили, что больше не передадут Украине Patriot

Писториус: ФРГ больше не сможет делиться с Украиной системами Patriot

Борис Писториус Борис Писториус Фото: Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press
Германия больше не сможет предоставлять Киеву системы ПВО Patriot, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. По его словам, страна сама нуждается в них, передает агентство Reuters.

Большего мы сделать не сможем, потому что сами ждем заместительных поставок, — сказал глава ведомства.

Писториус отметил, что Германия и без того сделала «непропорционально много» для Украины в сфере противовоздушной обороны. Она передала ВСУ две трети таких ракетных комплексов, напомнил он.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил о выделении $100 млн (более 8 млрд рублей) на финансирование программы PURL. Она позволяет странам ЕС совместно закупать американское оружие для Украины. Часть указанной суммы Польша перечислила уже в 2025 году.

Генерал-майор в отставке Владимир Попов отмечал, что российский удар по порту Измаил, вероятно, затронул военные грузы для ВСУ. По его мнению, в результате западное оружие могло не доехать до украинских частей, что может оказаться критичным для их боеспособности.

