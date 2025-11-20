Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 11:33

В Польше определились с финансированием закупок оружия для Украины

Польша направит $100 млн на закупку американского оружия для Украины

Радослав Сикорский Радослав Сикорский Фото: Mateusz Bialczyk/Arena Akcji/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Польша намерена выделить $100 млн (более 8 млрд рублей) на финансирование программы PURL, благодаря которой страны ЕС закупают американские вооружения для Украины, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский перед встречей министров иностранных дел Евросоюза. Часть суммы Польша перечислит уже в текущем году, сообщает ТАСС.

Я также собираюсь еще до конца года перечислить из бюджета МИД $100 млн на военную помощь для Украины в рамках программы PURL, из средств которой мы закупаем американское оружие, — сказал Сикорский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев закупит у Франции 100 истребителей Rafale. Соответствующее соглашение украинский лидер подписал вместе с президентом Эммануэлем Макроном на авиабазе Велизи-Вилакубле.

Позже стало известно, что Франции может потребоваться около €15 млрд (1,4 трлн рублей) для возможной передачи Украине истребителей Rafale. Французские власти пока не определили источник средств, необходимых для реализации такой программы. В условиях дефицита бюджета и рекордной государственной задолженности добиться одобрения на выделение подобной суммы парламентом будет крайне сложно.

поставки оружия
военная помощь
Польша
Украина
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
РФПИ начнет инвестировать средства в космическую сферу
Минимализм против уюта: как найти баланс в оформлении спальни
Страховой агент назвал самое аварийное направление для туристов
Дворовой общепит Подмосковья столкнулся с новыми ограничениями по алкоголю
Школьники массово отравились опасным веществом во время урока
Появились кадры бесконечного потока оленей на Камчатке
Невролог опроверг популярный миф об остеохондрозе
Раскрыты детали прощания с олимпийской чемпионкой Олюниной
Депутат и ее помощник пойдут под суд за аферу с трудоустройством
Голого бортпроводника нашли полумертвым после «визита» двух мужчин
Раскрыты подробности об отравлении учеников неизвестным газом в Краснодаре
В Госдуме объяснили планы НАТО на российские активы
Мужчину признали виновным в разводе из-за лайков
Мерца назвали «сыном Гитлера» и «нацистом»
В Рязанской области бывшая жена обокрала спящего тракториста
«Мы жмем»: военэксперт о бедственном положении ВСУ под Волчанском
Депутат поддержал необычную идею ростовчан по борьбе с детьми на питбайках
На Западе раскрыли, что США уготовили для ВСУ в рамках мирного плана
В Госдуме ответили, почему запрет на посещение вейп-шопов не сработает
Раскрыта судьба обломков турецкого C-130, разбившегося в Грузии
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.