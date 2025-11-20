В Польше определились с финансированием закупок оружия для Украины

Польша намерена выделить $100 млн (более 8 млрд рублей) на финансирование программы PURL, благодаря которой страны ЕС закупают американские вооружения для Украины, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский перед встречей министров иностранных дел Евросоюза. Часть суммы Польша перечислит уже в текущем году, сообщает ТАСС.

Я также собираюсь еще до конца года перечислить из бюджета МИД $100 млн на военную помощь для Украины в рамках программы PURL, из средств которой мы закупаем американское оружие, — сказал Сикорский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев закупит у Франции 100 истребителей Rafale. Соответствующее соглашение украинский лидер подписал вместе с президентом Эммануэлем Макроном на авиабазе Велизи-Вилакубле.

Позже стало известно, что Франции может потребоваться около €15 млрд (1,4 трлн рублей) для возможной передачи Украине истребителей Rafale. Французские власти пока не определили источник средств, необходимых для реализации такой программы. В условиях дефицита бюджета и рекордной государственной задолженности добиться одобрения на выделение подобной суммы парламентом будет крайне сложно.