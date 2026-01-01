В Чехии сменили риторику в адрес Украины

Чехия должна перестать оказывать военную помощь Украине, считает спикер Палаты депутатов парламента страны Томио Окамура. По его словам, которые передает ТАСС, эти деньги принадлежат пенсионерам, инвалидам и семьям с детьми.

Нельзя за деньги, которые принадлежат чешским пенсионерам или инвалидам и семьям с детьми, покупать оружие и направлять его на поддержание совершенно бессмысленного конфликта. <...> Верю, что наша республика выскочит из брюссельского поезда, который, невзирая на предупреждения правительства США, направляется [в сторону] третьей мировой войны, — высказался он.

Ранее спикер палаты депутатов заявлял, что граждане Чехии не будут платить за оружие для ВСУ. Он добавил, что поддержка Украины будет заложена на стремлении как можно скорее прекратить конфликт, прежде всего — на основе мирной инициативы президента США Дональда Трампа.

До этого чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что страна не будет брать на себя гарантии по финансированию Украины и направлять на это средства. По его словам, Еврокомиссия должна найти иные способы решения этого вопроса, так как «казна пуста» и деньги нужны чешским гражданам.