«У нас нет денег»: европейская страна отказалась помогать Украине Премьер Чехии Бабиш заявил, что страна не будет финансировать Украину

Чехия не будет брать на себя гарантии по финансированию Украины и направлять на это средства, заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш в соцсети X. По его словам, Еврокомиссия должна найти иные способы решения этого вопроса, так как «казна пуста» и деньги нужны чешским гражданам.

У нас нет денег для других государств. Это Евросоюз должен разрешить иным способом. Мы ей ничего гарантировать не будем и не будем туда направлять деньги, — написал он.

Новый премьер, вступивший в должность 9 декабря, сообщил о визите в Брюссель, где обсудил этот вопрос с бельгийским коллегой. По его словам, они сошлись во мнении о необходимости альтернативных источников финансирования для Киева.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал идею использования замороженных российских активов для военных нужд Киева и заявил о готовности заблокировать решения саммита. Политик подчеркнул, что не хочет быть частью Западной Европы, которой безразличны жизни россиян и украинцев.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен нанесла Европе больше ущерба, чем любой другой политик. По мнению дипломата, под ее началом Европа стала значительно менее безопасным и конкурентоспособным регионом.