Ученые связали фрукты с хроническим шумом в ушах у женщин AJE: фрукты могут снизить хронический шум в ушах у женщин

Диета может влиять на риск развития хронического шума в ушах у женщин, выяснили американские ученые, передает American Journal of Epidemiology. Те, что чаще ели фрукты, реже сталкивались с тиннитусом — риск был ниже примерно на 19%.

Ученые проанализировали информацию более чем о 113 тыс. женщинах, наблюдение за которыми велось с 1980-х годов до 2021–2022 годов. Это позволило оценить долгосрочную связь между рационом и риском тиннитуса.

В результате исследования выяснилось, что у женщин с самым высоким потреблением цельнозерновых продуктов риск был выше на 26%, бобовых — на 13%, а сахаросодержащих напитков — на 12%. Авторы подчеркнули, что полученные данные не означают необходимости отказываться от этих продуктов и требуют дальнейшего изучения.

Ранее невролог Елена Гайворонская объяснила, что неправильное лечение шума в ушах, в том числе с помощью народных методов, чревато снижением слуха навсегда. Остеохондроз, протрузии, грыжи, отложения в сосудах, а также особенности строения артерий не вызывают дискомфорт в ушах, добавила врач.